Туктамышева показала новые платья на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге
16:23
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева продемонстрировала новые платья на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.
«Сезон стартовал», — написала Туктамышева в Instagram.
В сезоне-2021/22 в короткой программе Туктамышева будет выступать под музыку из танго «Oblivion» в исполнении японской певицы Мисии. Хореографом стал Илья Авербух.
В произвольной программе будут соединены композиция «Arabia» от ливанской скрипачки Ханин Эль Алам и «My Love Music» российского музыканта Артема Узунова. Никита Михайлов является хореографом программы.
24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.
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