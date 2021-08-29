Туктамышева показала новые платья на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева продемонстрировала новые платья на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

«Сезон стартовал», — написала Туктамышева в Instagram.

В сезоне-2021/22 в короткой программе Туктамышева будет выступать под музыку из танго «Oblivion» в исполнении японской певицы Мисии. Хореографом стал Илья Авербух.

В произвольной программе будут соединены композиция «Arabia» от ливанской скрипачки Ханин Эль Алам и «My Love Music» российского музыканта Артема Узунова. Никита Михайлов является хореографом программы.

24-летняя Туктамышева — чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года, а также обладательница серебряной медали мирового первенства 2021 года.