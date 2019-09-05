Загитова рассказала, в чем секрет успеха группы Тутберидзе
09:58
Олимпийская чемпионка Алина Загитова в интервью ТАСС рассказала, в чем секрет успеха ее тренера Этери Тутберидзе.
— Скажите, в чем, на ваш взгляд, секрет успеха группы Тутберидзе?
— В трудолюбии, терпении, умении полностью отдаваться тому, чем занимаешься. Вообще, существует очень много факторов, но эти — основные.
— Этери Георгиевна — это больше эдакий творец успеха или же больше мудрый наставник, который может помочь и поддержать?
— И то и другое (улыбается).