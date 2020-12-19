Олимпийская чемпионка-2018 по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как привыкала к роли ведущей на проекте «Ледниковый период».

«Я очень волновалось, — сказала Загитова в эфире программы «Сегодня вечером» на Первом канале. — Во-первых, я впервые выступала в роли ведущей. Во-вторых, столько людей, которых я боялась обидеть, что-то не так сказать. И я очень рада, что все эти люди меня поддержали. Потом стало легче».