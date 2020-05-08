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Загитова рассказала, что почитать и посмотреть во время самоизоляции

13:31
Алина Загитова. Фото Instagram Алины Загитовой
Алина Загитова. Фото Instagram Алины Загитовой
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась книгами и фильмами, с которыми, по мнению спортсменки, стоит ознакомиться во время периода самоизоляции из-за пандемии коронавируса.

Фигуристка предложила три фильма: «Гарри Поттер и Философский камень», «Титаник» и «Аватар». Также, по мнению Загитовой, стоит прочитать две книги: «Подсознание может все!» от Джена Кехо и учебник по биологии.

Кроме того, спортсменка посоветовала есть овощи, фрукты и рыбу, а также поддерживать физическую форму, выполняя приседания, отжимания и делая планку.

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