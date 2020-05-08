Загитова рассказала, что почитать и посмотреть во время самоизоляции
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова поделилась книгами и фильмами, с которыми, по мнению спортсменки, стоит ознакомиться во время периода самоизоляции из-за пандемии коронавируса.
Фигуристка предложила три фильма: «Гарри Поттер и Философский камень», «Титаник» и «Аватар». Также, по мнению Загитовой, стоит прочитать две книги: «Подсознание может все!» от Джена Кехо и учебник по биологии.
Кроме того, спортсменка посоветовала есть овощи, фрукты и рыбу, а также поддерживать физическую форму, выполняя приседания, отжимания и делая планку.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, выступив в рубрике Москомспорта «Рекомендации», поможет вам разнообразить досуг в период самоизоляции.#Москомспорт pic.twitter.com/lGxVOz4C3N— Департамент спорта города Москвы (@sportmos) May 7, 2020