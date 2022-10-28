Загитова объяснила, почему находится в больнице

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, почему попала в больницу.

«Друзья, вижу все ваши вопросы о том, что же со мной случилось. Я отравилась. Но ничего серьезного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше! Большое спасибо каждому, кто интересовался. Ваша поддержка помогла мне скорее поправиться», — написала 20-летняя спортсменка в своем Telegram-канале.

Вчера, 27 октября, Загитова опубликовала видео, как она лежит в больничной палате под капельницей.