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Сегодня, 17:05

Загитова объяснила, почему находится в больнице

Алина Савинова
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, почему попала в больницу.

«Друзья, вижу все ваши вопросы о том, что же со мной случилось. Я отравилась. Но ничего серьезного, поэтому не переживайте. Сейчас мне уже намного лучше! Большое спасибо каждому, кто интересовался. Ваша поддержка помогла мне скорее поправиться», — написала 20-летняя спортсменка в своем Telegram-канале.

Вчера, 27 октября, Загитова опубликовала видео, как она лежит в больничной палате под капельницей.

Алина Загитова
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