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Сегодня, 19:12

Фигуристка Жилина рассказала, что чувствует себя комфортно в академии «Ангелы Плющенко»

Мария Гусева
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Российская фигуристка Вероника Жилина рассказала о тренировках в академии «Ангелы Плющенко».

«Мне очень нравится в городе Сочи, он очень красивый, хочу немного погулять после стартов здесь. К сожалению, не получится посмотреть взрослых, нужно готовиться дальше, к следующим стартам. Раньше я тренировалась и с мамой, и с Евгением Викторовичем, в принципе ощущения не изменились, система тренировок у них одинаковая. Мне очень нравится жить на территории академии, домик очень уютный, там спокойно», — цитирует ТАСС Жилину.

Жилина, набрав по сумме двух программ 233,18 балла, выиграла второй этап юниорского «Гран-при России». Второй стала Алиса Двоеглазова (216,12). Третье место заняла Агата Петрова (197,20).

Источник: https://tass.ru/sport/16189113
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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