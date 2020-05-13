ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Загитова и Глейхенгауз проведут совместную онлайн-тренировку

18:15
Алина Загитова. Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Алина Загитова. Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе, Даниил Глейхенгауз. Фото Федор Успенский, "СЭ"
Теги:

Олимпийская чемпионка Алина Загитова и хореограф Даниил Глейхенгауз проведут совместную онлайн-тренировку. Об этом сообщила сама спортсменка в своем Instagram.

Занятие пройдет 14 мая, начало — 16:00 по московскому времени.

13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Она выступала в шоу и пропустила чемпионат России.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир