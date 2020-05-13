Загитова и Глейхенгауз проведут совместную онлайн-тренировку
18:15
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и хореограф Даниил Глейхенгауз проведут совместную онлайн-тренировку. Об этом сообщила сама спортсменка в своем Instagram.
Занятие пройдет 14 мая, начало — 16:00 по московскому времени.
13 декабря 17-летняя Загитова объявила о приостановке соревновательной карьеры в фигурном катании. Она выступала в шоу и пропустила чемпионат России.
???Присоединяйтесь к нашей тренировке в прямом эфире на @azagitova и @daniil_gleikhengauz ? завтра (p.s. время московское)// ???Join our online training at @azagitova and @daniil_gleikhengauz tomorrow ?// ???@azagitova ? @daniil_gleikhengauz ??? #teamtutberidze #тренировка #оставайтесьдома #training #stayhome #staysafe
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