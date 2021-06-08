Загитова сыграет юную Людмилу в мюзикле Татьяны Навки

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова примет участие в мюзикле на льду «Руслан и Людмила», которое продюсирует олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

На официальном сайте «Navka Show» указано, что Загитова исполнит роль Людмилы в юном возрасте, Навка сыграет уже в повзрослевшую. Помимо этого артистами шоу станут пятикратный чемпион США Петр Чернышов (Руслан) и призер чемпионатов мира литовская фигуристка Маргарита Дробязко (Наина).

Музыкальную составляющую мероприятия возьмут на себя Филипп Киркоров, Ани Лорак и Александр Панайотов. Шоу пройдет в Сочи в период с 1 июля по 30 сентября.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года и регулярно выступает в шоу, а в прошлом сезоне попробовала себя в роли ведущей в телепроекте. 14 мая стало известно, что Загитова не попала в состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.