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Ягудин рассказал, стоит ли ждать Трусову на чемпионате России

22:10
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Олимпийский чемпион и телекомментатор Алексей Ягудин ожидает Александру Трусову среди участников чемпионата России. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос корреспондента «СЭ».

— Я лично жду Трусову. Новостей о том, что она не приедет, не было. Если мы потеряем еще кого-то, это совсем трагедия будет. Травмы — некая закономерность в связи с олимпийским сезоном? (мотает головой) Это спорт, в «Ледниковом периоде» все на грани, есть травмы, а что говорить о спорте высоких достижений? Жаль, что так.

В текущем сезоне 17-летняя Трусова выиграла этап «Гран-при» в Лас-Вегасе (США) и пропустила этап в Японии из-за травмы.

Чемпионат России-2022 пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 26 декабря 2021 года.

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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