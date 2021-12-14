Ягудин посоветовал Медведевой и Милохину пойти дальше поцелуя на льду

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин рассказал о своей реакции на поцелуй фигуристки Евгении Медведевой и тиктокера Дани Милохина после новогоднего номера на шоу «Ледниковый период».

— Медведева и Милохин всех удивили поцелуем в конце своего номера. Насколько вас это удивило? Это для высоких оценок или между ними есть какая-то искра?

— Есть ли между ними есть искра — надо спросить у самих ребят. Я с ними не живу — ни с Даней, ни с Женей. Ну поцеловались и поцеловались... И что теперь? Мне вообще все равно. Ну, полижите друг другу. Да все целуются на этом шоу. Все обнимались. Это какая-то фишка этого сезона. Раньше это были единичные случаи, а теперь началось поголовно. Видимо, заметили, что это работает.

Даже шутили на эту тему, что все услышали комментарий Татьяны Анатольевны: «Мы ощущали секс, он летал в воздухе» (пародируя Тарасову). И все такие: «Ага, значит, это работает, давай-ка будем целоваться и обниматься».

— Интересно, что дальше поцелуев никто пока не зашел.

— Потому что все-таки показывать на экранах-то что-то надо. А если мы пойдем дальше... Хотя наши участники все равно найдут, чем удивить. Этот сезон отличался креативом, и я уверен, что и в дальнейшем они смогут как-то превзойти поцелуй на льду.