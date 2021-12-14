Ягудин прокомментировал травмы в группе Тутберидзе

Олимпийский чемпион и телекомментатор Алексей Ягудин рассказал о своем отношении к травмам в группе Этери Тутберидзе.

— Мне очень жалко, что девочки получили травмы. Дашка Усачева, к сожалению, поломалась, потом просто нелепое повреждение получила Алена Косторная. Когда ты ломаешь ногу, тянешь спину или плечо, это еще понятно для фигуриста, но когда ты ломаешь кисть... Просто жалко, что потеряли Алену.

Усачева получила травму правого бедра на раскатке перед короткой программой на этапе «Гран-при» в Японии. 13 декабря стало известно о том, что Косторная пропустит чемпионат России из-за перелома кисти.