«Они тут вообще при чем?» Ягудин возмутился санкциями против молодых российских спортсменов

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин резко раскритиковал санкции против молодых российских спортсменов и выразил надежду на их скорую отмену.

— Сейчас будет конгресс. Буквально вчера читал, что президент венгерской федерации надеется на участие представителей российской федерации. Я тоже надеюсь — и что нас вернут, не турниры, а разрешат нашим соревноваться.

Прямо очень рад, что в теннисе лишили Уимблдона рейтинговых очков. И Томас Бах на днях неплохо сказал о том, что не должны наказывать за российский паспорт... Это действительно правильно, мы должны наказывать тех, кто виноват, а при чем тут российские спортсмены, при чем катающиеся на нашем шоу в Оленегорске Степанова — Букин? Мало того, что их одной Олимпиады лишили из-за надуманного допинга, сейчас вообще лишают возможности выступать. Окей, но есть паралимпийцы, уже приехавшие в Пекин, с ними поступили абсолютно не по-человечески. А юниоры? А они вообще при чем? Им там 12-15 лет, они вообще не понимают, что происходит, а уже и их лишают шанса, мне кажется, это вообще... Кто-то скажет: «Закрой свой поганый рот и посмотри, что происходит». Да, сложное время, но спорт, мне кажется, нужно всегда отделять.

— У вас есть надежда, что все это скоро закончится?

— Я оптимист. Всегда таким был, и конечно хочется, чтобы все завершилось. Я ратую за спортсменов, которых вижу на шоу, этих молодых ребят. Не раз с ними выступали , они действительно даже не понимают, что происходит.

Полностью интервью с Алексеем Ягудиным читайте на сайте «СЭ».