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Ягудин о ЧМ по хоккею без России: «Смотрел пару игр и словил себя на мысли, что нет такого порыва, уже не то»

Ягудин заявил, что не испытывает эмоций от просмотра ЧМ по хоккею без сборной России
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
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Олимпийский чемпион, фигурист и телекомментатор Алексей Ягудин высказался о прошедшем Евровидении, на котором победу одержал украинский коллектив Kalush Orchestra.

— Недавно прошло еще одно событие на стыке творчества и спорта — Евровидение. Его много обсуждали, а вы смотрели?

— Не смотрел. Для меня давно это настолько политизированное мероприятие, что у меня все друзья сказали: «Украина победит». Мы как бы и не против, конечно, но... за Евровидением даже в лучшие его годы следил вскользь.

Сейчас проходит чемпионат мира по хоккею, я смотрел игру двух недружественных стран — и канадцы играли, и американцы, — и все равно ловишь себя на мысли, что нет такого порыва. Да, мы не каждый год побеждаем, достаточно редко выигрывали чемпионаты мира, Олимпиады. Но как Тарасова сказала — «не до хоккея». Все равно хочется, чтобы наши были, уже не то. Если какой-то спорт и можно смотреть помимо нашего и нужно, то это футбол. Финал Лиги Европы сумасшедший был. Вот это футбол! Но футбол вообще больная тема в нашей стране.

Полностью интервью с Алексеем Ягудиным читайте на сайте «СЭ».

Алексей Ягудин&nbsp;&mdash; о&nbsp;серебре Александры Трусовой на&nbsp;Олимпиаде-2022. «Реакция Трусовой на серебро Олимпиады — абсолютно здоровая». Интервью Алексея Ягудина

Хоккей
Алексей Ягудин
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