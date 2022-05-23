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Сегодня, 11:34

Ягудин назвал здоровой реакцию Трусовой на серебро Олимпиады

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Олимпийский чемпион по фигурному катанию, телекомментатор Алексей Ягудин дал оценку поведению Александры Трусовой по завершению Олимпиады.

— Считаю, мы видели абсолютно нормальную, здоровую, человеческую и искреннюю реакцию Саши на Олимпиаде, когда, казалось бы, лучший прокат произвольной программы — и второе место. Чище она только в Челябинске на прокатах была. И все говорят: «Как она могла себя так вести?» Это нормально абсолютно. Это то, что копится, что мы не показываем, потому что никто не должен это видеть. Действительно выплеск отчаяния. В случае Саши Трусовой, конечно, было полнейшее разочарование.

На Играх в Пекине, прошедших в феврале 2022 года, Трусова заняла второе место в одиночном катании, первой стала Анна Щербакова.

Полное интервью с Ягудиным читайте на сайте «СЭ».

Александра Трусова
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