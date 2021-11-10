Ягудин: «Было бы прикольно, если бы сестры Аверины выступили в «Ледниковом периоде» в следующем году»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин не исключил, что гимнастки Дина и Арина Аверины примут участие в шоу «Ледниковый период» на «Первом канале».

«Знаю, что они катались и тренировались, а потом пришла Ирина Винер-Усманова и сказала: «Чемпионат мира!» Застать Авериных я не успел, потому что в это время мы выступали в Сочи с «Анной Карениной», а в Москве все кастинги проводил Илья Авербух.



Я знаю, что как артисткам балета, так и гимнасткам-художницам кататься на коньках крайне тяжело, потому что у них всегда оттянуты стопы. И здесь у них срабатывает это автоматически: они встают на подъем, сразу — на зубцы конька, и так можно упасть. Конечно, у всех разные физические данные, но прикольно было бы, если бы сестры Аверины выступили. Может, в следующем сезоне получится, если будет продолжение «Ледникового периода», — приводит «Газета.ru» слова Ягудина.

На минувшем чемпионате мира по художественной гимнастике Дина Аверина побила рекорд Евгении Канаевой по количеству золотых медалей. Аверина является 18-кратной чемпионкой мира, в то время как у Канаевой 17 золотых медалей.