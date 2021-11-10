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Ягудин назвал верным решение Трусовой сняться с этапа «Гран-при» в Японии

13:50
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал верным решение российской фигуристки Александры Трусовой пропустить этап «Гран-при» в Японии.

«Это не было неожиданностью. Это было прогнозируемо, потому что Трусова выступала с травмой на Skate America, и были опасения, что она снимется уже с того турнира. Мне кажется, Трусова приняла абсолютно правильное решение, снявшись сейчас с «Гран-при» Японии. В олимпийский сезон думать о финале «Гран-при» и не думать об Олимпиаде?

Рискнув сейчас, не долечившись и поехав в Японию, она, наверное, все равно бы выиграла там и попала в финал. Но, усугубив состояние ноги, рискнуть попаданием в олимпийскую сборную... Я бы не стал этого делать, и она, как мы видим, тоже. Лучше долечиться спокойно», — цитирует «Газета.ru» Ягудина.

Этап «Гран-при» в Японии пройдет с 12 по 14 ноября в Токио.

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/2021/11/10/a_14187157.shtml

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Иван Торопцев все материалы автора
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