Ягудин назвал верным решение Трусовой сняться с этапа «Гран-при» в Японии
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин назвал верным решение российской фигуристки Александры Трусовой пропустить этап «Гран-при» в Японии.
«Это не было неожиданностью. Это было прогнозируемо, потому что Трусова выступала с травмой на Skate America, и были опасения, что она снимется уже с того турнира. Мне кажется, Трусова приняла абсолютно правильное решение, снявшись сейчас с «Гран-при» Японии. В олимпийский сезон думать о финале «Гран-при» и не думать об Олимпиаде?
Рискнув сейчас, не долечившись и поехав в Японию, она, наверное, все равно бы выиграла там и попала в финал. Но, усугубив состояние ноги, рискнуть попаданием в олимпийскую сборную... Я бы не стал этого делать, и она, как мы видим, тоже. Лучше долечиться спокойно», — цитирует «Газета.ru» Ягудина.
Этап «Гран-при» в Японии пройдет с 12 по 14 ноября в Токио.
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