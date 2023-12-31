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Сегодня, 15:43

Варданян назвал Аделию Петросян лучшей фигуристкой 2023 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян назвал лучшую фигуристку России по итогам 2023 года.

«Результат чемпионата России должен определять, кто лучшая фигуристка года. Подрастающее поколение подходит к лидерам, в течение следующего года они дадут о себе знать. Петросян — лучшая в этом году. Кто выигрывает национальный чемпионат — тот и лучший», — приводит слова Варданяна Metaratings.ru.

16-летняя Петросян набрала 246,53 балла по итогам короткой и произвольной программ на чемпионате России в одиночном катании и завоевала золотую медаль.

Источник: Metaratings.ru
Фигурное катание
Аделия Петросян
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