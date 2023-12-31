Варданян назвал Аделию Петросян лучшей фигуристкой 2023 года

Бывший спортивный директор Федерации фигурного катания Венгрии Гурген Варданян назвал лучшую фигуристку России по итогам 2023 года.

«Результат чемпионата России должен определять, кто лучшая фигуристка года. Подрастающее поколение подходит к лидерам, в течение следующего года они дадут о себе знать. Петросян — лучшая в этом году. Кто выигрывает национальный чемпионат — тот и лучший», — приводит слова Варданяна Metaratings.ru.

16-летняя Петросян набрала 246,53 балла по итогам короткой и произвольной программ на чемпионате России в одиночном катании и завоевала золотую медаль.