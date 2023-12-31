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Сегодня, 17:00

Фигуристка Туктамышева оставила оригинальное пожелание на 2024 год

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила всех с наступающим Новым годом.

«Всех с наступающим, друзья! Хочу поздравить вас фразой, которую услышала в одном из любимых подкастов: пусть 2024 год будет лучше, чем вы о нем думаете!» — написала Туктамышева в своих соцсетях.

27-летняя фигуристка является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Также на ее счету серебряная медаль чемпионата мира-2021 и бронза чемпионата Европы-2013. Туктамышева приостановила карьеру в 2023 году.

Источник: https://t.me/Tuktik_liza/598
Елизавета Туктамышева
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