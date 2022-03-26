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Сегодня, 20:12

Валиева без трикселя вывела команду Кондратюка в лидеры на Кубке Первого канала

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Команда Марка Кондратюка «Время первых» лидирует по итогам коротких программ на Кубке Первого канала. По итогам трех видов лидировала «Красная машина» Анны Щербаковой, но после выступлений женщин лидерство сменилось.

Результаты коротких программ одиночниц

1. Камила Валиева («Время первых») — 83,63 (10 очков)

2. Анна Щербакова («Красная машина») — 82,9 (9)

3. Елизавета Туктамышева («Время первых») — 81,63 (8)

4. Майя Хромых («Время первых») — 75,07 (7)

5. Аделия Петросян («Красная машина») — 74,93 (6)

6. Софья Самоделкина («Красная машина») — 74,68 (5)

По итогам первого дня соревнований выигрывает команда «Время первых» со счетом 72:71.

Фигурное катание
Марк Кондратюк
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