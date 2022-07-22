Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:54

В Госдуме назвали беспределом отмену мастер-класса Трусовой в Швеции

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» высказался об отмене мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция).

«Большинство билетов уже было выкуплено. К сожалению, организаторы мастер-класса не прислушиваются к своим жителям. Люди признают Трусову, а власти не уважают своих же граждан. Такое недопустимо. Это вмешательство государства в дела спорта. У нас никогда соревнования не запрещались по политическим мотивам. А здесь — беспредел», — сказал Свищев «СЭ».

По информации Loop Sport, на мероприятие было продано более 80 процентов билетов. 18-летняя спортсменка должна была провести мастер-классы 27 и 28 августа на арене Husby Hall.

Александра Трусова. В Швеции отменили мастер-класс Трусовой

Фигурное катание
Александра Трусова
3
Читайте также
Как правильно завершать тренировки? Советы экспертов
Ведущий «Есть тема» Антон Анисимов: «Сначала люди сами делают интервью с каминг-аутом, а потом запрещают нам говорить об этом»
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Российскую биатлонистку лишили гражданства. Неприятный кейс Лидии Жураускайте
Матыцин надеется, что в вопросе допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024 восторжествует разум
IBU рассмотрит вопрос участия российских биатлонистов в международных соревнованиях в сентябре
Аршавин об отстранении российских клубов: «Самый ранний вариант возвращения в еврокубки — 2025 год»
«Спорт слишком политизирован». Новая чемпионка мира вступилась за россиян
Чемпионка мира Паттерсон об отстранении россиян: «Спорт стал слишком политизирован»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бутырская об отмене мастер-класса Трусовой: «У меня дочку в Финляндии даже не заселили в отель»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости