В Госдуме назвали беспределом отмену мастер-класса Трусовой в Швеции

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» высказался об отмене мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция).

«Большинство билетов уже было выкуплено. К сожалению, организаторы мастер-класса не прислушиваются к своим жителям. Люди признают Трусову, а власти не уважают своих же граждан. Такое недопустимо. Это вмешательство государства в дела спорта. У нас никогда соревнования не запрещались по политическим мотивам. А здесь — беспредел», — сказал Свищев «СЭ».

По информации Loop Sport, на мероприятие было продано более 80 процентов билетов. 18-летняя спортсменка должна была провести мастер-классы 27 и 28 августа на арене Husby Hall.