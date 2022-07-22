Губерниев: «Отменили шведы и Трусову, и радость юных шведских фигуристов!»

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на отмену мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме.

«Отменили шведы и Трусову, и радость юных шведских фигуристов! Сами себя опять наказали», — написал Губерниев в Telegram-канале.

По информации Loop Sport, на мероприятие было продано более 80 процентов билетов. 18-летняя спортсменка должна была провести мастер-классы 27 и 28 августа на арене Husby Hall.