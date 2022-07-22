Бутырская об отмене мастер-класса Трусовой: «У меня дочку в Финляндии даже не заселили в отель»

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» прокомментировала отмену мастер-класса серебряной призерки Олимпийских игр Александры Трусовой в шведском Стокгольме.

«Меня уже ничего сейчас не удивляет. У меня дочь занимается теннисом. Российских теннисистов, слава богу, пока не отстранили от международных соревнований. Благодаря теннисной ассоциации есть возможность ездить, участвовать, показывать себя. Но у нас была история. Когда мы приехали в Финляндию, нам просто не разрешили жить в гостинице вместе с иностранными спортсменами. Сказали: «Нам Олимпийский комитет Финляндии не разрешает, чтобы русские жили в этой гостинице». Это юниорские соревнования. Поэтому, о чем тут вообще говорить? А вы говорите про мастер-класс», — сказала Бутырская «СЭ».

Также Бутырская считает, что в каждой стране есть свои государственные уставы, которые лучше не нарушать.

«Нам рады только в нашей стране. Это тоже хорошо! Но тут нужно подчеркнуть, что в этот момент проходили юношеские Олимпийские игры. Было много спортсменов из разных стран, а гостиница в маленьком финском городе одна. И они сказали, что на время проведения соревнований русским в гостинице жить нельзя. Хотя я много передвигаюсь по Европе сейчас, вообще не чувствую какого-то давления от людей. Наоборот, иностранцы много помогают. Но есть какие-то государственные уставы, которые лучше не нарушать. Наверное, именно этим и руководствовались люди, которые отменили мастер-класс Саши. Им лучше отменить и спокойно жить, чем идти против воли своего государства. Это же политика. А обычные люди относятся нормально», — добавила Бутырская.

По информации Loop Sport, на мероприятие было продано более 80 процентов билетов. 18-летняя спортсменка должна была провести мастер-классы 27 и 28 августа на арене Husby Hall