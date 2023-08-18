Контрольные прокаты юниоров: произвольная программа девушек
В пятницу, 18 августа, девушки представят свои произвольные программы в рамках контрольных прокатов юниорской сборной России.
Следить за выступлениями юниорок можно с помощью прямой трансляции на официальном сайте Первого канала. Начало — 17:00 (по московскому времени).
На лед выйдут ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова, представительница академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина, фигуристка группы Алексея Мишина Агата Петрова и другие.
В коротких программах на элемент ультра-си пошла только Вероника Жилина. Она исполнила тройной аксель в каскаде с ошибкой на выезде. В произвольных фигуристкам разрешены четверные прыжки.
Участницы произвольной программы в рамках контрольных прокатов:
Виктория Морозова
Агата Петрова
Анастасия Марасанова
Елизавета Куликова
Мария Гордеева
Алена Принева
Софья Титова
Маргарита Базылюк
Вероника Жилина
Таисия Коробицина
Кира Трофимова
Елизавета Лабутина
Алиса Двоеглазова