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Сегодня, 14:00

Контрольные прокаты юниоров: произвольная программа девушек

Девушки представят произвольные программы на контрольных прокатах 18 августа
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Вероника Жилина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

В пятницу, 18 августа, девушки представят свои произвольные программы в рамках контрольных прокатов юниорской сборной России.

Следить за выступлениями юниорок можно с помощью прямой трансляции на официальном сайте Первого канала. Начало — 17:00 (по московскому времени).

На лед выйдут ученица Этери Тутберидзе Алиса Двоеглазова, представительница академии «Ангелы Плющенко» Вероника Жилина, фигуристка группы Алексея Мишина Агата Петрова и другие.

В коротких программах на элемент ультра-си пошла только Вероника Жилина. Она исполнила тройной аксель в каскаде с ошибкой на выезде. В произвольных фигуристкам разрешены четверные прыжки.

Участницы произвольной программы в рамках контрольных прокатов:

Виктория Морозова

Агата Петрова

Анастасия Марасанова

Елизавета Куликова

Мария Гордеева

Алена Принева

Софья Титова

Маргарита Базылюк

Вероника Жилина

Таисия Коробицина

Кира Трофимова

Елизавета Лабутина

Алиса Двоеглазова

Контрольные прокаты юниоров: расписание и участники

Фигурное катание
Вероника Жилина
Евгений Плющенко
Софья Титова
Этери Тутберидзе
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