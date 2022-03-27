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Сегодня, 20:46

У Щербаковой пошла кровь из носа на Кубке Первого канала

Роман Шишов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кровь из носа не помешала Анне откатать программу.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
У фигуристки Анна Щербаковой пошла кровь из носа на Кубке Первого канала.
У фигуристки Анна Щербаковой пошла кровь из носа на Кубке Первого канала.
У фигуристки Анна Щербаковой пошла кровь из носа на Кубке Первого канала.
У фигуристки Анна Щербаковой пошла кровь из носа на Кубке Первого канала.
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У фигуристки Анны Щербаковой во время произвольной программы на Кубке Первого канала пошла кровь из носа.

Тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз после проката дал ей платок, а один из ведущих Алексей Ягудин взял ее на руки.

Команда 17-летней фигуристки «Красная машина» завоевала Кубок Первого канала в Саранске, набрав по сумме восьми программ 145 баллов.

Команда «Время первых» Марка Кондратюка получила 141 балл и стала второй.

Напомним, Щербакова является капитаном команды «Красная машина». На Олимпиаде-2022 в Пекине она выиграла золотую медаль в одиночном катании.

Анна Щербакова
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