Ягудин отнес Щербакову на руках в зону Kiss&Cry после выступления на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с произвольной программой на Кубке Первого канала. Она исполнила программу без ошибок.

Сразу после завершения выступления интервью у нее взял Алексей Ягудин, который выступает на турнире в роли одного из ведущих от Первого канала.

После короткого флэш-интервью он взял спортсменку на руки и демонстративно отнес в зону Kiss&Cry.

Ягудин сказал, что это у него появилась такая традиция — «относить героев Кубка Первого канала на руках».

Щербакова со смехом хотела отойти, но тогда Ягудин в шутку пригрозил, что вместо нее возьмет на руки хареографа Данилу Глейхенгауза.