У Костомарова сохраняются сепсис в легких и другие проблемы со здоровьем

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров продолжает испытывать серьезные проблемы со здоровьем, сообщает ТАСС.

По данным источника, положительные тенденции в состоянии спортсмена действительно есть, но к этому нужно относиться крайне осторожно. У Костомарова сохраняются сепсис в легких и другие серьезные проблемы.

19 января сообщалось, что госпитализированного Костомарова планируют отключить от ЭКМО.

Фигурист 10 января попал в реанимацию с пневмонией. Позже «СЭ» сообщал, что он находится в больнице в Коммунарке в тяжелом состоянии, его подключили к аппарату ЭКМО.

45-летний Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Они вместе становились олимпийскими чемпионами в 2006 году, а также дважды выигрывали чемпионат мира и трижды — чемпионат Европы.