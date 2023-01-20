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Сегодня, 13:21

Фигуристы Кагановская и Ангелопол покажут произвольный танец на Кубке Первого канала

Виктория Кравченко
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Тренер Василисы Кагановской и Валкерия Ангепопола Анжелика Крылова сообщила, что фигуристы покажут произвольный танец на Кубке Первого канала.

Вне соревновательного зачета выступят Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, Софья Тютюнина и Андрей Багин, Кагановская и Ангелопол.

«Василиса и Валерий выступят в субботу с произвольным танцем», — цитирует Крылову ТАСС.

Кубок Первого канала пройдет с 21 по 22 января на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Источник: https://tass.ru/sport/16845879
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