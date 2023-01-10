Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Его подключили к ИВЛ

Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, сообщает Telegram-канал Mash. Он подключен к ИВЛ.

Экс-фигурист попал в больницу в 0:30 мск. Утром ему стало хуже. На данный момент состояние Костомарова оценивается как крайне тяжелое.

Роман Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Он завоевал золото на Олимпиаде 2006 года, дважды выигрывал мировое первенство и трижды — европейское.