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Сегодня, 19:28

Тутберидзе о режиме Загитовой: «Перед Олимпиадой-2018 она приходила на каток в 8 утра, а уходила в 10 вечера и так полгода»

Руслан Минаев
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Этери Тутберидзе и Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о режиме Алины Загитовой перед Олимпийскими играми 2018 года.

По словам специалиста, олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 приходила на каток в 8 утра, а уходила с него в 9-10 вечера.

«Она полтора часа ОФП занималась, потом хореография, потом лед, потом растяжки, потом опять зал, потом лед, потом опять ОПФ и заминка. В таком режиме она прожила полтора года для того, чтобы быть в топах. Если бы не было такого режима, она бы не была олимпийской чемпионкой», — сказала Тутберидзе в интервью Леониду Слуцкому на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира-2019 и Европы, серебряный призер Олимпийских игр-2018 в командных соревнованиях. На данный момент 21-летняя спортсменка не участвует в официальных турнирах.

Фигурное катание
Алина Загитова
Этери Тутберидзе
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