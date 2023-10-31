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Бывший тренер Смолкина: «Глеб — идущий к цели спортсмен. Мы не вправе осуждать его за смену гражданства»

Экс-тренер Смолкина высказалась о смене гражданства его с Дэвис пары
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Диана Дэвис и Глеб Смолкин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тренер петербургских танцоров и бывшая наставницей Глеба Смолкина Елена Соколова в интервью «СЭ» высказалась о смене гражданства его с Дианой Дэвис пары. Экс-россияне перешли в сборную Грузии весной этого года.

— Глеб у меня начинал, он очень... грамотный спортсмен, это будет правильное слово. Он мыслит, он думающий. Таких спортсменов не так много. И очень воспитанный, смотрящий в цель и идущий к ней. У меня по поводу него только хорошие эпитеты. С Дианой я никогда не общалась лично, поэтому не могу ничего сказать. Но каждый спортсмен сам выбирает свою судьбу. Это его право, я считаю. Спортивная жизнь дается один раз. Годы идут, если они решили сменить сборную, мы не вправе осуждать. Мы делаем правильные вещи, мы делаем ошибки. Никто от этого не застрахован. Но никто не имеет права их осуждать. Это их выбор.

Если мы берем глобальные вещи — я не знаю, насколько мои спортсмены хотели бы сменить федерацию. Наверное, если бы хотели, они бы подошли с этим вопросом. Пока мы тут, никто ничего не поменял. Хотя, конечно, всем хочется выступать на международных соревнованиях. Всем хочется какого-то другого драйва, а не вариться в собственном соку. Всем хочется показать свои программы миру, специалистам. Это нормально.

Диана Дэвис и&nbsp;Глеб Смолкин. «Годы идут, и мы не вправе осуждать за смену гражданства». Интервью бывшего тренера Глеба Смолкина
Фигурное катание
Диана Дэвис/Глеб Смолкин
Елена Соколова
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