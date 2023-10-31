Тарасова: «В женском одиночном катании в России есть кризис, меняется поколение»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об уровне женского одиночного фигурного катания в России. Она отметила, что среди юниоров есть способные спортсменки.

«Я согласна, что сейчас есть кризис в женском одиночном катании. Даже не кризис, а меняется поколение, девочки превращаются в девушек. У нас прошли только одни соревнования, теперь надо устраивать караул? Есть предсезонные соревнования, в декабре пройдет чемпионат страны, есть очень интересные юниорские турниры, я все прокаты смотрела. В юниорах есть прекрасные девушки, которые хорошо катаются. Не может быть такого количества девочек, которое было последние три года. Все время не может быть так, что все могут претендовать на первое место в мире. В принципе, мы все равно впереди», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. 9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян и белорусов.