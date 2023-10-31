Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:28

Тарасова: «В женском одиночном катании в России есть кризис, меняется поколение»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Татьяна Тарасова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мнением об уровне женского одиночного фигурного катания в России. Она отметила, что среди юниоров есть способные спортсменки.

«Я согласна, что сейчас есть кризис в женском одиночном катании. Даже не кризис, а меняется поколение, девочки превращаются в девушек. У нас прошли только одни соревнования, теперь надо устраивать караул? Есть предсезонные соревнования, в декабре пройдет чемпионат страны, есть очень интересные юниорские турниры, я все прокаты смотрела. В юниорах есть прекрасные девушки, которые хорошо катаются. Не может быть такого количества девочек, которое было последние три года. Все время не может быть так, что все могут претендовать на первое место в мире. В принципе, мы все равно впереди», — цитирует Тарасову Metaratings.ru.

Весной 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. 9 октября ISU не стал отменять решение об отстранении россиян и белорусов.

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasova-v-zhenskom-odinochnom-katanii-est-krizis-menyaetsya-pokolenie-300766/
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
0
Читайте также
Spiegel: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара из-за высказываний
Задержаны двое подозреваемых в убийстве девяти человек в Волновахе
Общее число жертв аварии на шахте в Караганде достигло 46
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Туктамышева правда уходит? Судейство за Тутберидзе?
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, произвольный танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 1-й этап, произвольная программа
Худайбердиева/Базин: «Гран-при России», 1-й этап, ритм-танец
Аделия Петросян: «Гран-при России», 1-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тутберидзе о режиме Загитовой: «Она полтора года приходила на каток в 8 утра, а уходила в 10 вечера»

Тарасова: «Отсутствие международных стартов не помогает нам, а только мешает»
Новости
RSS RSS
Все новости