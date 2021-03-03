Тутберидзе ответила на звонок «СЭ» о Косторной

Корреспондент «СЭ» Константин Колмаков дозвонился до Этери Тутберидзе, чтобы получить комментарий по поводу возможного возвращения чемпионки Европы Алены Косторной. В ответ он услышал необычные слова после того, как представился:

«Я вас очень люблю, вы меня, по-моему, тоже», — сказал Тутберидзе.

Доподлинно неизвестно, относилось ли признание в любви к изданию «СЭ» или к корреспонденту лично.

Ранее Алена Косторная прокомментировала информацию ТАСС о том, что она намерена вернуться в группу своего бывшего тренера Этери Тутберидзе.

Фигуристка тренируется в группе Евгения Плющенко с лета 2020 года. Она перешла к Плющенко из команды Тутберидзе, с которой работала с 2017-го. 17-летняя фигуристка — чемпионка Европы-2020.