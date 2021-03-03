Ирина Роднина: «Косторная меняет тренеров, как перчатки. Может, проблема в ней самой?

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала информацию о возможном возвращении Алены Косторной в группу Этери Тутберидзе. В последнее время спортсменка тренировалась в группе Евгения Плющенко.

«Была Туктамышева — пропала, Сотникова — пропала, потом появились, — цитирует Роднину «Чемпионат.com» 3 марта. — Сейчас Лиза на фоне этих девочек-попрыгунчиков показывает стабильный результат. Главное, чтобы Алёна не металась сама: то здесь попробую, то там.

Ей надо понять, что она в том техническом состоянии, где все зависит от ее работы и настроя, а не от тренера. А то, что она меняет тренеров, как перчатки... Надо понимать, может, не только в тренере проблема, может, в ней самой? Может, для Жени Плющенко и хорошо, что она ушла? Но мы этого не знаем, можем только рассуждать".

Алена Косторная занимается в группе Евгения Плющенко с лета 2020 года Фигуристка перешла в нее из команды Тутберидзе, в которой тренировалась с 2017 года. Сама спортсменка тогда не стала комментировать свое решение, а ее новый тренер позднее отметил, что это решение принимала сама Алена.

После контрольных прокатов фигуристка отметила, что была недовольна обстановкой в «Самбо-70». 17-летняя Косторная — чемпионка Европы-2020, победительница серии «Гран-при» и вице-чемпионка России-2020.