Туктамышева рассказала о самых сложных моментах в этом сезоне

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка чемпионата мира текущего сезона, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, с какими сложностями столкнулась в этом сезоне.

«У меня не было ужасных симптомов COVID-19 (перед чемпионатом России-2021), только температура в течение двух дней и слабость. Хорошо, что все ограничилось этим.

Я была рада показать программы на чемпионате России, было важно там выступить. Я была счастлива, что не падала на каждом прыжке и все было не так уж и плохо.

После коронавируса потребовалось время, чтобы вновь стало хватать дыхания на выкатывание произвольной. Я уставала быстрее, чем до болезни. К финалу Кубка России я поняла, что вернулась в форму и готова к соревнованиям.

Международные соревнования для меня менее напряженные, чем внутрироссийские. На национальных турнирах много девочек с четверными. На чемпионате мира давления было гораздо меньше», — сказала Туктамышева в интервью NBC.

В нынешнем сезоне Туктамышева выиграла этап «Гран-при в Москве», командный чемпионат мира в составе сборной России и стала второй на личном чемпионате мира в Стокгольме.