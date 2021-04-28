Трусова проведет платную встречу с японскими фанатами в Zoom
18:51
Российская фигуристка Александра Трусова встретится с японскими фанатами в Zoom, сообщает Yahoo. Мероприятие организовано фан-клубом Трусовой и состоится 15 мая.
Вход в конференцию платный — билет стоит 3 тысячи йен (примерно 2 тысячи рублей). Встреча пройдет в формате «вопрос — ответ».
16-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.
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