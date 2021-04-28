Трусова проведет платную встречу с японскими фанатами в Zoom

Российская фигуристка Александра Трусова встретится с японскими фанатами в Zoom, сообщает Yahoo. Мероприятие организовано фан-клубом Трусовой и состоится 15 мая.

Вход в конференцию платный — билет стоит 3 тысячи йен (примерно 2 тысячи рублей). Встреча пройдет в формате «вопрос — ответ».

16-летняя Трусова является бронзовым призером чемпионатов мира и Европы, а также двукратной чемпионкой мира среди юниоров.