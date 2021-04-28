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Туктамышева: «Я заставляла себя верить, что это еще не конец»

17:02
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряная призерка чемпионата мира текущего сезона, российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своих мечтах.

«Я заставляла себя верить, что это еще не конец. Приходилось говорить себе, что у меня все еще есть будущее, что я должна продолжать и что все невзгоды делают меня сильнее. Я говорила себе это каждый раз, когда в жизни происходило что-то плохое. Неприятности случаются, но мы должны двигаться дальше.

В юном возрасте я не ощущала такого давления, которое есть у нынешних молодых фигуристок. В фигурном катании было другое время, уровень был не таким высоким, мне было легче быть уверенной в своем месте в спорте.

У меня долгая карьера с большим количеством прекрасных моментов. Возможность наконец попасть на Олимпийские игры стала бы вишенкой на торте. В самых смелых мечтах я вижу себя на подиуме Олимпиады», — передает слова Туктамышевой NBC Sports.

В нынешнем сезоне Туктамышева выиграла этап «Гран-при в Москве», командный чемпионат мира в составе сборной России и стала второй на личном чемпионате мира в Стокгольме.

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