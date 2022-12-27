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Туктамышева рассказала, как относится к критике в соцсетях

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева рассказала, как относится к критику в соцсетях.

«Случается, что негативные комментарии становятся для меня прикольными. Раньше в основном помню, про меня писали «ай-нане», и я это воспринимаю с юмором (подразумевается неспособность спортсменки кататься в разных музыкальных стилях и перевоплощаться в разные образы, — рассказала фигуристка. — Мы даже шутим так между собой «ай-нане».

А из последнего мне понравилось — «ручки динозаврика» перед акселем. Я никогда не задумывалась, но у меня правда они очень расслаблены, и выглядит это как лапки тиранозавра (смеется). Но я давно ничего злого о себе не читала», — приводит слова Туктамышевой ТАСС.

26-летняя фигуристка стала бронзовым призером своего 15-го в карьере чемпионата России, который завершился в Красноярске.

Туктамышева также является серебряным призером чемпионата мира, бронзовым призером чемпионата Европы, победительницей финала серии «Гран-при» сезона-2014/15.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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