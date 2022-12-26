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Рудковская — о покупке кровати Романовых: «После Олимпиады Евгений заработал приличные деньги, и мы думали, куда бы их вложить»

Алина Савинова
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Евгений Плющенко, сын Александр и Яна Рудковская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и его супруга, продюсер Яна Рудковская рассказали о покупке кровати Романовых.

— Ян, а вот зачем тебе кровать Романовых?

Рудковская: Это абсолютная инвестиция. Не только в историю. Кровати Романовых нет в лучших музеях мира, а у нас она есть. Мой фокус вообще, моя цель, хотя стечения обстоятельств не позволили — сделать в Эрмитаже нашу выставку. Либо в Русском музее. Выставку нашей коллекции, которая представляет музейную ценность. Экспонаты являются действительно эксклюзивными настолько, что их нет ни в частных коллекциях, ни в музеях. Потому что они были проданы в свое время за границу, и мы с Евгением вернули их в Россию. После Олимпиады Евгений заработал приличные деньги, и мы думали, куда бы их вложить. И вот ту коллекцию, которую мы купили у одного израильтянина — она вообще бесценна, — сказала продюсер в эфире шоу «Секрет на миллион».

— Вы спали в этой кровати Романовых?

Плющенко: Нет, конечно. Мы бы там не поместились, потому что она очень маленькая.

Плющенко и Рудковская поженились в 2009 году. У супругов двое детей — сыновья Александр и Арсений.

Источник: https://www.ntv.ru/peredacha/Secret_na_million/m55701/o712210/video
Фигурное катание
Евгений Плющенко
Яна Рудковская
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