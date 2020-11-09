Трусова получила баллы на этапе Кубка России в Казани выше, чем мировой рекорд

Александра Трусова выиграла произвольную программу на этапе Кубка России в Казани. За свой прокат она получила 171,21 балла.

Эти цифры превышают принадлежащий ей же мировой рекорд — 166,62. Однако результаты турнира в России не будут учтены в рекордах, так как это было выступление во внутренних соревнованиях.

Сумма за две программы также получилась рекордной — 248,63. Здесь официальное достижение принадлежит Алене Косторной, занявшей в Казани второе место, и составляет 247,59.