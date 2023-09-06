Трусова отказалась отвечать на вопрос, будет ли участвовать в соревнованиях

Российскую фигуристку Александру Трусову, на мастер-классах в Мексике спросили о возможном участии в соревнованиях.

«Если честно, на такие вопросы не отвечаю. Я живу сейчас, и то, что у меня есть сейчас, я делаю. Выступаю в шоу, тренируюсь, выступаю с какими-то показательными, мастер-классы. А соревнования — это уже будет видно позже», — ответила Трусова в интервью каналу Claro Sports.

Ранее «СЭ» сообщал, что 19-летняя фигуристка не планирует участвовать в соревнованиях в сезоне-2023/24.

Последний раз Трусова выходила на лед в ноябре 2022 года на этап «Гран-при» в Самаре. В декабре она снялась с чемпионата России.