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Сегодня, 10:50

Коллега Костомарова допустил его возвращение в шоу в роли фигуриста

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Роман Костомаров.
Фото Соцсети

Чемпион мира и тренер, участник шоу Ильи Авербуха Алексей Тихонов ответил на вопрос «СЭ» о перспективах Романа Костомарова.

— Раз про шоу Авербуха зашла речь, давайте скажем про Романа Костомарова. Некоторые горячие головы уже ждут его на коньках.

— Рад, что Ромка добился очередной победы в его жизни. Возможно, даже самая серьезная и большая из тех, что у него были. Просто желаю ему здоровья и очень надеюсь, что новые технологии, в частности протезирование, помогут ему не только вернуться к тренировкам в зале на полу. Он показывает уже это при огромнейшей поддержке своей семьи, Оксаночки Домниной и всей команды Ильи Авербуха. Надеюсь, новые технологии позволят ему встать на коньки, потому что это будет невероятная победа и стимул жить для многих людей, идти вперед, несмотря ни на какие сложные в жизни ситуации, мягко говоря, и доказывать, что возможно все.

Роман Костомаров. «Надеюсь, новые технологии поставят Костомарова на коньки». Тихонов — о коллеге по шоу, беглянке Горбачевой и Бойковой/Козловском

22 августа Костомаров впервые появился на льду после болезни. Он вышел в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

Фигурное катание
Роман Костомаров
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