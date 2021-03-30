Трусова выразила благодарность болельщикам после возвращения домой с чемпионата мира

Российская фигуристка Александра Трусова поблагодарила семью и болельщиков за поддержку во время чемпионата мира в Стокгольме, на котором она заняла третье место.

16-летняя спортсменка выиграла произвольную программу и поднялась с 12-го места на третье, набрав по сумме двух программ 217,20 балла.

«Как приятно быть снова дома! Чувство, что я дома, появилось еще в аэропорту. Звучал гимн, нас встречали с флагами России. А когда я увидела лица своих болельщиков, поняла, как мне не хватало их на трибунах. Мои болельщики самые лучшие. Спасибо Вам за внимание, теплые слова, море цветов и замечательные подарки. Спасибо, что Вы есть. Несмотря на ранний час, Вы устроили мне настоящий праздник. Спасибо моей семье за то, что в режиме онлайн пережили со мной каждую минуту. Огромное спасибо всем за поддержку!», — написала Трусова в Instagram.