Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к фигурному катанию.

— Вы следите за актуальными новостями фигурного катания? Может быть, за противостоянием Медведевой и Загитовой?

— Раньше я любил фигурное катание, но не смог им заниматься, потому у меня был перелом на переломе. Я вырос среди очень известных фигуристов.

Но в отличие от 99 процентов населения я не претендую на звание эксперта в футболе, политике, фигурном катании и во всем прочем. Это же больше из разряда скандалов и светской хроники, а не спорта. Мне нравилось то фигурное катание, где мы не обсуждали светскую хронику. Скандалы о том, кто кому фигу показал и кто от кого ушел, мне неинтересно слушать. Я лично знаю Москвину и других. Это для меня абсолютно авторитетные люди.

(Владислав Флегонтов, Данил Алешин, Константин Колмаков)

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