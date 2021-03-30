Трусова поблагодарила Плющенко за поддержку во время чемпионата мира

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала результаты чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме.

16-летняя фигуристка по сумме двух прокатов набрала 217, 20 балла и стала бронзовым призером в женском одиночном катании.

«Закончился чемпионат мира, который мы ждали два года. Спасибо за то, что он был! Спасибо организаторам за то, что они в такое сложное время нашли возможность провести этот старт, который был необходим спортсменам. Первый чемпионат мира в моей взрослой карьере. Не все получилось, но это только начало.

Спасибо тренерам за подготовку на протяжении всего сезона и к основному старту, за терпение и профессионализм. Спасибо Евгению Викторовичу Плющенко за то, что был со мной все 10 дней, Дмитрию Сергеевичу Михайлову, который постоянно звонил и переживал у экрана телевизора, Сергею Андреевичу Алексееву, тренеру по ОФП, педагогам по хореографии Алексею Захарченко и Марине Акелькиной, а также Лазареву Сергею Владимировичу. Я была очень хорошо готова. Надеюсь, в следующий раз у меня получится собраться в нужное время, в нужном месте и показать все, что я могу. Спасибо ребятам из школы «Ангелы Плющенко» за их пожелания. Отдельное спасибо за костюмы Анастасии Шведчиковой», — написала Трусова в Instagram.