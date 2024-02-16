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16 февраля, 08:50

Жук и Свинин — о тренерской тактике: «Маленькие девочки и мальчики в танцах кататься не смогут — химия создается годами»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Тренерский дуэт Ирина Жук и Александр Свинин в интервью «СЭ» поделился своим взглядом на секрет успеха монреальской школы танцев на льду во главе с Патрисом Лозоном и Мари-Франс Дюбрей.

«У них хорошо поставлено соперничество внутри группы. Много сильных пар, они друг с другом конкурируют, но без злости или ревности. Правильное спарринг-партнерство. Возможно, отличается менталитет, умеют соперничать каждый день в положительном ключе и брать друг от друга лучшее. Видно, как они поддерживают друг друга на соревнованиях, болеют друг за друга.
Эксклюзивные программы они готовят только топовым парам. Тем, кто пониже, уже как получится. На всех креатива не хватает, тут ничего не поделать. Но они подтягиваются к лидерам, смотрят на них. Если у человека есть мозг, то он будет учиться. Мы учим этому своих детей, чтобы они смотрели и учились у старших. Впитывали информацию как можно быстрее.
Есть ли схожие черты с системой работы Этери Тутберидзе? На мой взгляд не совсем правильное сравнение. Хотя по соперничеству идея похожая. Но в танцах идет работа на перспективу, на годы вперед. Маленькие девочки и мальчики в танцах кататься не смогут. Здесь химия создается годами», — сказала Жук.

«Когда много сильных пар на одном льду собираются, они автоматически становятся сильнее, подпитывают друг друга», — добавил Свинин.

Победителями двух последних Олимпиад были ученики Лозона и Дюбрей — канадцы Тесса Вирту и Скотт Моир (2018) и французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон (2022).

Александр Свинин и&nbsp;Ирина Жук. «Людям нечем заняться — вот и идет беготня между тренерами и партнерами». Тренеры Жук и Свинин — о реалиях в эпоху изоляции

Фигурное катание
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