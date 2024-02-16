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16 февраля, 09:05

Жук и Свинин — о возвращении Пападакис и Сизерона: «Не думаю, что их время ушло. Возьмутся за дело — будут побеждать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.
Фото Global Look Press

Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин в интервью «СЭ» поделились мнением о возможном возвращении в спорт олимпийских чемпионов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

«Не думаю, что их время ушло. Если возьмутся за дело, то будут побеждать», — сказала Жук.

«Они, как я понимаю, кататься не заканчивали, выступали в шоу. Не настолько возрастные, тем более для танцев на льду. Буквально им надо «физику» набрать, несколько стартов — и все будет здорово», — добавил Свинин.

Пападакис и Сизерон объявили о приостановке карьеры весной 2022 года.

Александр Свинин и&nbsp;Ирина Жук. «Людям нечем заняться — вот и идет беготня между тренерами и партнерами». Тренеры Жук и Свинин — о реалиях в эпоху изоляции

Фигурное катание
Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
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