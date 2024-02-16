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16 февраля, 08:35

Александр Свинин: «Малинин отпрыгал четверные и дальше уже может не кататься. В танцах такого нет»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Илья Малинин.
Фото AFP

Тренер Александр Свинин в интервью «СЭ» поделился мнением о различиях в танцах на льду и в одиночном катании.

«Не хочу ничего сказать плохого, но тот же Малинин, он отпрыгал свои четверные и дальше может уже и не кататься. Или наши девочки брали техникой. В танцах такого нет. Пара, которая идет на первое место, как правило, матерая, чувствует друг друга. Между ними такая химия, которую тяжело прочувствовать по телевизору, нужно видеть своими глазами», — сказал Свинин.

Малинин в текущем сезоне выиграл финал «Гран-при» и стал самым ценным фигуристом года по версии ISU.

Илья — единственный одиночник в истории, кто исполнил на соревнованиях чистый четверной аксель.

Александр Свинин и&nbsp;Ирина Жук. «Людям нечем заняться — вот и идет беготня между тренерами и партнерами». Тренеры Жук и Свинин — о реалиях в эпоху изоляции

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