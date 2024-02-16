Тренеры Жук и Свинин — о дебютном взрослом сезоне Леонтьевой и Горелкина: «У них есть внутренняя зрелость»

Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин прокомментировали в интервью «СЭ» дебютный взрослый сезон для своего дуэта Софья Леонтьева/Даниил Горелкин и высказались на тему головокружения от успеха у фигуристов.

«Как готовы были, так и откатали, наотмашь. И забыли про все стереотипы про первый стартовый номер, не сработало. Это внутренняя зрелость, вели много разговоров на эту тему с ребятами. То, что они катались рядом со взрослой парой, видели это катание, им было в этом плане легче. Все индивидуально, но если попытаться найти какие-то общие советы, то в первую очередь нужно верить в себя, очень много работать, доверять тренерам и ставить классные программы», — сказала Жук.

«Нужно объяснять, что во взрослом есть пары, которые опытнее и пока что сильнее. Это нормально. Вместе с тем нельзя и пугать, настраивать на поражение. Нужно делать так, чтобы ребята получали удовольствие от происходящего. Соня с Даней радовались уже тому факту, что они выступают наряду с лучшими дуэтами страны. Возможно, поэтому переход получился таким успешным.

Мы рисковали с произвольной программой, для того чтобы как-то показаться, запомниться, решили сделать сложную по темпу, расстановке элементов, скоростную программу. Но вместе с тем запоминающуюся. А в короткой, вытащив первый стартовый номер, видимо, не успели даже испугаться», — добавил Свинин.

На чемпионате России в Челябинске Леонтьева и Горелкин заняли пятое место. После ритм-танца Софья и Даниил были на третьей позиции.