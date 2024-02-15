Коган обратился с пожеланием к фигуристам перед Спартакиадой

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган выступил с обращением к спортсменам перед началом соревнований по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде 2024.

— Желаю вам такого же стального характера, как та, которую вы видели на заводе. И желаю на железках загнутых, на замершем льду встряхнуть Магнитогорск, Спартакиаду своими выступлениями. Доставьте удовольствие тренерам, себе и зрителям. Всем здоровья, сезон не заканчивается на этом. Результаты здесь могут очень серьезно повлиять на ваше участие в Кубке Первого канала, — предупредил Коган.

Также гендиректор федерации предупредил фигуристов о необходимости быть в фирменной экипировке на разминках и в kiss-and-cry и необходимости согласовывать интервью с журналистами с пресс-атташе федерации.

Турнир по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде сильнейших пройдет с 16 по 18 февраля.

Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация