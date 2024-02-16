Ирина Жук — о танцах на льду: «Хочется, как в одиночном, прыгнуть четверной и точно победить»

Тренер Ирина Жук в интервью «СЭ» поделилась мнением о том, как изменились танцы на льду за 20 лет ее тренерской карьеры.

«Танцы стали кататься ребернее. Ведущие пары катаются на скорости, молодым этого недостает, но все еще впереди. Очень много интересных элементов появилось в танцах: хореографические дорожки, вращения, слайды. Все в поиске. Надо отдать должное, что никто не тащит элементы у других просто так, все пытаются удивлять и делать что-то уникальное. Конечно, порой хочется выйти как в одиночном, чтобы прыгнуть четверной и точно победить. В танцах часто и правда не знаешь, как еще больше усилить программу.

Разрешены хореопрыжки, многооборотные прыжки недопустимы. Ищем новые поддержки, но уже будто все переделали, что могли. Сейчас все работают с акробатами, потому что наших знаний уже не хватает. Мы в свое время таких поддержек не делали... Очень много надо работать над скатанностью, чувством партнера, идем по этому пути. Рады, что наши спортсмены идут нам навстречу, доверяют. Много работы впереди, но направление, на мой взгляд, верное», — сказала Жук.

Ранее Жук со своим супругом Александром Свининым работала с Александрой Степановой и Иваном Букиным, с этого сезона дуэт Степанова/Букин тренируется у Александра Жулина.