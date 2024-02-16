Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

16 февраля, 07:15

Ирина Жук — о танцах на льду: «Хочется, как в одиночном, прыгнуть четверной и точно победить»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер Ирина Жук в интервью «СЭ» поделилась мнением о том, как изменились танцы на льду за 20 лет ее тренерской карьеры.

«Танцы стали кататься ребернее. Ведущие пары катаются на скорости, молодым этого недостает, но все еще впереди. Очень много интересных элементов появилось в танцах: хореографические дорожки, вращения, слайды. Все в поиске. Надо отдать должное, что никто не тащит элементы у других просто так, все пытаются удивлять и делать что-то уникальное. Конечно, порой хочется выйти как в одиночном, чтобы прыгнуть четверной и точно победить. В танцах часто и правда не знаешь, как еще больше усилить программу.
Разрешены хореопрыжки, многооборотные прыжки недопустимы. Ищем новые поддержки, но уже будто все переделали, что могли. Сейчас все работают с акробатами, потому что наших знаний уже не хватает. Мы в свое время таких поддержек не делали... Очень много надо работать над скатанностью, чувством партнера, идем по этому пути. Рады, что наши спортсмены идут нам навстречу, доверяют. Много работы впереди, но направление, на мой взгляд, верное», — сказала Жук.

Ранее Жук со своим супругом Александром Свининым работала с Александрой Степановой и Иваном Букиным, с этого сезона дуэт Степанова/Букин тренируется у Александра Жулина.

Александр Свинин и&nbsp;Ирина Жук. «Людям нечем заняться — вот и идет беготня между тренерами и партнерами». Тренеры Жук и Свинин — о реалиях в эпоху изоляции

0
Читайте также
В Японии предрекли укрепление позиций страны в космосе после запуска ракеты H3
Хейли назвала вторую претендентку на пост президента США
Систему оповещения о ракетной опасности наладили в 400 ТЦ Белгородской области
В Новосибирске провели первые летные испытания тяжелого БПЛА «Партизан»
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренеры Жук и Свинин — о дебютном взрослом сезоне Леонтьевой и Горелкина: «У них есть внутренняя зрелость»

Тренеры Жук и Свинин — о расставании со Степановой и Букиным: «Работали с Сашей и Ваней 16 лет — привыкли к ним»
Новости
RSS RSS
Все новости